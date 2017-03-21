В Калининграде жильцов дома на ул. Октябрьской эвакуировали из-за бомбы в подвале
В Калининграде вечером во вторник, 21 марта, в подвале одного из жилых домов на ул. Октябрьская обнаружили бомбу. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
Как рассказал собеседник издания, жильцы дома были эвакуированы. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и вневедомственной охраны.
В пресс-службе УМВД России по Калининградской области информацию подтвердили, уточнив, что речь идёт о боеприпасе времён Великой Отечественной войны. По результатам обследования, которое провели оперативные службы, выяснилось, что находка не представляет опасности. В ближайшее время боеприпас вывезут на полигон для утилизации.
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