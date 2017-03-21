Пропавших в Гвардейске школьниц нашли на Южном вокзале
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Сотрудники полиции нашли пропавших в Гвардейске школьниц живыми и здоровыми. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Вечером 20 марта сотрудники отдела полиции №2 обнаружили девочек на Южном вокзале. По предварительным данным, в отношении них не было совершено никаких противоправных действий.
"Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую и разъяснительную работу с самими девочками и с родителями каждой из них. Сотрудники полиции выражают благодарность волонтёрам и представителям средств массовой информации, оказавшим содействие в розыске школьниц", — говорится в сообщении ведомства.
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