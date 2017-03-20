В Гвардейске пропали 14-летняя и 12-летняя школьницы

В Гвардейске полиция ищет двух школьниц, которые пропали 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.



Речь идёт о 14-летней Алине Микериной и 12-летней Карине Волковой. Дети знакомы и могут находиться вместе. Девочки ушли из дома около восьми утра. По данным полиции, раньше девочки уже сбегали от родителей.



"Алина Микерина была одета в чёрные джинсы и укороченное пальто чёрного цвета. Карина Волкова — в серую куртку, тёмные джинсы и светлые кроссовки", — говорится в сообщении пресс-службы.



Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавших школьниц, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40159) 3-22-02, 8 (4012) 552-603, 02 или 102.