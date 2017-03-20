Суд обязал соцработницу вернуть подаренную квартиру 90-летней пенсионерке

В Балтийске суд признал недействительной сделку между 90-летней пенсионеркой и соцработницей, которой она подарила свою квартиру. Об этом сообщается на сайте инстанции.



В иском в интересах горожанки обратился прокурор. Он заявил, что в октябре 2016 года пожилая женщину передала свою жилплощадь в дар женщине, работавшей в центре социального обслуживания.

В результате суд признал сделку ничтожной. Спорную квартиру возвратили в собственность пенсионерки.