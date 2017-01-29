В Балтийске соцработник обманом заставила ветерана войны переписать квартиру на себя

В Балтийске работник центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов "Гармония" обманом заставила ветерана войны подписать дарственную на квартиру. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Проверка показала, что с мая 2016 года соцработник выполняла свои обязанности дома у 90-летней женщины-ветерана Отечественной войны. ПЕнсионерка была собственником однокомнатной квартиры в Балтийске. Пользуясь слабым здоровьем и доверчивостью пенсионерки, женщина уговорила подарить ей жилплощадь.

При этом гражданское законодательство РФ запрещает соцработникам принимать подарки стоимостью свыше трёх тысяч рублей от граждан, которых они обслуживают. В связи с этим прокурор Балтийска направил в суд исковое заявление с требованием признать договор дарения недействительным. Кроме того, в действиях соцработника усмотрены признаки состава преступления по статье "Мошенничество". В отношении женщины следственными органами проводится проверка.