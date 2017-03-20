В результате пожара на ул. Куйбышева погиб 70-летний мужчина
Дом на ул. Куйбышева, в котором произошёл пожар
Фото читателя Клопс.Ru
В результате пожара на ул. Куйбышева в Калининграде погиб 70-летний житель дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Спасатели обнаружили мужчину без сознания в квартире, когда взломали дверь. Его передали прибывшим на место медикам. Пенсионера пытались спасти, но он умер в машине скорой помощи.
Возгорание произошло 18 марта
около 12:50. О нём на пульт дежурного сообщили прохожие, которые увидели, что на девятом этаже что-то горит. Пожар начался на застеклённом балконе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.