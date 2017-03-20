В результате пожара на ул. Куйбышева погиб 70-летний мужчина

В результате пожара на ул. Куйбышева в Калининграде погиб 70-летний житель дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Спасатели обнаружили мужчину без сознания в квартире, когда взломали дверь. Его передали прибывшим на место медикам. Пенсионера пытались спасти, но он умер в машине скорой помощи.