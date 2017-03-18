В Калининграде при пожаре в жилом доме на ул. Куйбышева спасли человека

В Калининграде пожарные спасли человека из горящей квартиры. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.

Пожар произошёл днём в субботу, 18 марта, на ул. Куйбышева. Горела квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. В настоящий момент возгорание локализовано. Пострадавшего передали работникам скорой помощи.