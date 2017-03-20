В Полесске пожар едва не оставил без кровли жилой дом

В воскресенье, 19 марта, в Полесске произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, ЧП случилось на ул. Сенная в пос. Заливино в одноэтажном доме на две семьи. В одной из квартир горела кровля и чердачное перекрытие.