В Полесске пожар едва не оставил без кровли жилой дом
Пожар в Полесске
Фото из архива Клопс.Ru
В воскресенье, 19 марта, в Полесске произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
По данным ведомства, ЧП случилось на ул. Сенная в пос. Заливино в одноэтажном доме на две семьи. В одной из квартир горела кровля и чердачное перекрытие.
Площадь возгорания составила 4 кв. м. На тушении огня работали пять человек, использовались две единицы техники. Никто не пострадал. Кроме того, ранее в Полесском городском округе горел ещё один дом
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