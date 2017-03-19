В субботу в Полесском ГО 8 пожарных тушили жилой дом

В субботу, 18 марта, в Полесском ГО пожарные выезжали на тушение жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Пожар произошёл в пос. Речки. Горела стена деревянного строения на площади 25 кв.м. В тушении участвовали пожарные расчеты в составе 8 человек и 3 единицы техники. Никто не пострадал.