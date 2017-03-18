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Главная Новости Происшествия

Жителю Нестеровского района грозит до двух лет за кражу барана

11:24
  104 0
Фото Виктора Гусейнова
Сотрудники полиции по Нестеровскому району задержали местного жителя по подозрению в краже барана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
 
57-летний житель пос. Фурмановка похитил барана с поля возле пос. Ясная Поляна. Сумма ущерба составила 4,5 тыс рублей.
 
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Если его вину докажут, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Его также проверяют на причастность к другим похищениям скота.
 
В январе 2017 года за аналогичное преступление задержали двух жителей Черняховска. Они украли двух баранов, которых забили, чтобы продать мясо.
 

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