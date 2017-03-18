Жителю Нестеровского района грозит до двух лет за кражу барана

Сотрудники полиции по Нестеровскому району задержали местного жителя по подозрению в краже барана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

57-летний житель пос. Фурмановка похитил барана с поля возле пос. Ясная Поляна. Сумма ущерба составила 4,5 тыс рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Если его вину докажут, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Его также проверяют на причастность к другим похищениям скота.