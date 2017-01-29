Двум жителям Черняховска грозит тюремный срок за кражу двух баранов

В Черняховске тюремный срок грозит двум 38-летним местным жителям за кражу домашнего скота. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Полиция установила, что злоумышленники похитили с поля двух баранов, принадлежавших 51-летнему мужчине. Животных они вывели с пастбища на веревке, забили и продали мясо. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Один из подозреваемых в настоящее время находится в следственном изоляторе за разбойное нападение.