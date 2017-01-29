Двум жителям Черняховска грозит тюремный срок за кражу двух баранов

В Черняховске тюремный срок грозит двум 38-летним местным жителям за кражу домашнего скота. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Полиция установила, что злоумышленники похитили с поля двух баранов, принадлежавших 51-летнему мужчине. Животных они вывели с пастбища на веревке, забили и продали мясо. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Один из подозреваемых в настоящее время находится в следственном изоляторе за разбойное нападение.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.