В отношении калининградца, торговавшего "незамерзайкой", возбуждено уголовное дело
Фото: скриншот телеканала ОТР
Торговлю стеклоомывающей жидкостью, содержащей метиловый спирт, пресекли в областном центре. По данному факту калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее торговца стеклоомывайкой уже предупреждали о недопустимости продажи подобных товаров на территории "Калининградский морской рыбный порт". Несмотря на предупреждение он продолжил торговлю.
Сейчас следователи устанавливают производителя стеклоомывающей жидкости. Расследование уголовного дела продолжается.
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