Роспотребнадзор изъял из продажи в Калининграде 16 тыс. литров опасной для здоровья "незамерзайки"
Скриншот видеозаписи "Вестей-Калининград"
В Калининграде изъяли из оборота 16 тысяч литров стеклоомывающей жидкости, опасной для здоровья. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора, добавив, что содержание метанола в изъятой жидкости превышает допустимые нормы в 400 раз. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Метанол, входящий в состав стеклоомывающей жидкости, — не что иное, как дешёвый спирт. Он хорошо растворяет загрязнения, но очень ядовит. Пары метанола, попадая в салон автомобиля через вентиляционную систему, могут стать причиной отравления", — отметили в управлении.
"Основные симптомы химического отравления метиловым спиртом, как правило, общетоксические. Это головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах, боли в области живота. Но могут быть и специфические проявления, такие как поражение зрительного нерва, помутнение в глазах, нарушение чёткости зрения, а также все симптомы, характерные для алкогольного опьянения", — говорит Александр Васильев, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Чтобы определить, содержится ли в "незамерзайке" метанол, достаточно просто понюхать её. Опасна та жидкость, которая без запаха. Та же, от которой исходит сильный запах, вреда для здоровья не представляет.
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