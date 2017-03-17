В отношении участника драки на Центральном рынке возбудили уголовное дело

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, участвовавшего в драке на Центральном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.



Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.