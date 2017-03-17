В отношении участника драки на Центральном рынке возбудили уголовное дело
Место, где произошла драка
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, участвовавшего в драке на Центральном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.