Очевидец драки у Центрального рынка: "Это была куча-мала из шести человек"

В драке у Центрального рынка, которая произошла во вторник, 14 марта, участвовали шесть человек. На этом настаивает очевидец происшествия, с которым поговорил Клопс.Ru.
Около 11:20 свидетель потасовки Марина (имя изменено — Прим. ред.) шла на работу на Центральный рынок. У входа женщина увидела, как несколько человек избивают одного мужчину. По её словам, участников драки было не меньше шести.
"Это была настоящая куча-мала, — вспоминает Марина. — Сразу несколько крупных мужчин навалились на одного. Одни держали его сверху, а другие били очень сильно по лицу. У него в руках был нож, и он им защищался. Вот он и пырнул двоих ножом. Одному он попал в живот".
На шум драки, как утверждает женщина, прибежали сотрудники ППС. Они вместе с работниками расположенной рядом шашлычной и охранниками рынка разнимали мужчин. Марина вызвала скорую помощь. Однако один из пострадавших сказал, что доберётся до больницы самостоятельно. Затем его увезли на машине.
В пресс-службе регионального Управления МВД информацию о массовой потасовке не подтверждают. В ведомстве сообщили, что 29-летний калининградец на почве конфликта ударил двух соперников ножом. Пострадавших 42 и 44 лет доставили в больницу. Подозреваемого задержали. Ему также оказали медицинскую помощь.
Во вторник утром, 14 марта, пересечении улиц Черняховского и Пролетарской у входа в Центральный рынок произошла драка
. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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