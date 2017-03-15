У Центрального рынка произошла драка, ранены двое калининградцев
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник утром, 14 марта, в Калининграде у Центрального рынка подрались трое мужчин. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Конфликт между калининградцами произошёл на пересечении улиц Пролетарская и Черняховского. Один из них достал нож и ударил своих соперников. 43-летнего и 45-летнего пострадавших доставили в больницу с ранениями.
Сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 30-летний калининградец. Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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