У Центрального рынка произошла драка, ранены двое калининградцев

Во вторник утром, 14 марта, в Калининграде у Центрального рынка подрались трое мужчин. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Конфликт между калининградцами произошёл на пересечении улиц Пролетарская и Черняховского. Один из них достал нож и ударил своих соперников. 43-летнего и 45-летнего пострадавших доставили в больницу с ранениями.

Сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 30-летний калининградец. Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.