В Советске при пожаре в жилом доме пострадал человек

В четверг, 16 марта, в Советске на ул. Луначарского произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, в многоквартирном доме в одной из квартир загорелось постельное бельё. Пожар был потушен до прибытия расчётов. В результате ЧП пострадал один человек, он отравился угарным газом.