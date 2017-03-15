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Главная Новости Происшествия

Источник: при пожаре на ул. Коммунистической пострадали три человека

Автор: Виктория Мокрецова
13:28
  587
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В ночь на 15 марта в Калининграде при пожаре на ул. Коммунистической пострадали две женщины и один мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
 
Один из жильцов выпрыгнул из окна. Мужчине диагностировали ушиб колена и растяжение связок. Госпитализация ему не понадобилась. Две женщины отравились угарным газом, медики оказали им помощь на месте. Пожарных вызвали соседи. Жители дома сообщили, что горит квартира на первом этаже и внутри кто-то кричит.
 
В пресс-службе регионального Управления МВД информацию не подтвердили. В ведомстве заявили, что в результате пожара никто не пострадал. На месте работали два пожарных расчёта. Возгорание началось в подъезде дома, который был сильно захламлён. Предварительная причина — короткое замыкание. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
 
Во вторник, 14 марта, в жилом доме на ул. Коммунистической, 22 загорелся подъезд. С места происшествия эвакуировали 10 человек. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:40. В помещении горели электрическая щитовая, дверь и деревянная лестница. До квартир огонь добраться не успел. 
 

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