Источник: при пожаре на ул. Коммунистической пострадали три человека

В ночь на 15 марта в Калининграде при пожаре на ул. Коммунистической пострадали две женщины и один мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Один из жильцов выпрыгнул из окна. Мужчине диагностировали ушиб колена и растяжение связок. Госпитализация ему не понадобилась. Две женщины отравились угарным газом, медики оказали им помощь на месте. Пожарных вызвали соседи. Жители дома сообщили, что горит квартира на первом этаже и внутри кто-то кричит.

В пресс-службе регионального Управления МВД информацию не подтвердили. В ведомстве заявили, что в результате пожара никто не пострадал. На месте работали два пожарных расчёта. Возгорание началось в подъезде дома, который был сильно захламлён. Предварительная причина — короткое замыкание. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Назначена пожарно-техническая экспертиза.