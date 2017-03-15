В Калининграде при пожаре в жилом доме спасли 10 человек

Во вторник, 14 марта, на ул. Коммунистической в Калининграде произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в двухэтажном кирпичном доме на первом этаже горели мебель и деревянный лестничный пролет. Пламя охватило площадь 15 кв. м. В результате ЧП были повреждены двери квартир.

Сотрудники МЧС спасли 10 жильцов, пострадавших нет. На тушении пламени работали 15 человек, использовались три единицы техники.