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Главная Новости Происшествия

Пожар на заводе "Янтарь" ликвидирован

20:11
  434 0
  • Горело строящееся судно
Горело строящееся судно
Фото: Александр Подгорчук
Пожарные ликвидировали возгорание на судостроительном заводе "Янтарь". В 19.26 была произведена полная ликвидация пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 
 
Во время пожара никто не пострадал. В тушении огня принимали участие 24 человека и 7 пожарных машин. 
 
Напомним, сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:15. На носовой части строящегося судна загорелись резиновые изделия. Спустя десять минут объявили повышенный ранг пожара 1 БИС. В 17.13 пожар был локализован, а в 17.56 был снят ранг пожара 1 БИС и присвоен №1.
 

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