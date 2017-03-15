Пожар на заводе "Янтарь" ликвидирован
Горело строящееся судно
Фото: Александр Подгорчук
Пожарные ликвидировали возгорание на судостроительном заводе "Янтарь". В 19.26 была произведена полная ликвидация пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Во время пожара никто не пострадал. В тушении огня принимали участие 24 человека и 7 пожарных машин.
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