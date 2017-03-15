Пожар на судостроительном заводе "Янтарь" локализован
Пожар локализован
Фото Александра Подгорчука
Ликвидация пожара на судостроительном заводе "Янтарь" продолжается. На 17.13 пожарным удалось локализовать возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.
В 17.56 был снят ранг пожара 1 БИС и присвоен №1. Пострадавших на пожаре нет. На месте тушения работают 24 человека и 7 пожарных машин.
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