Пожар на судостроительном заводе "Янтарь" локализован

Ликвидация пожара на судостроительном заводе "Янтарь" продолжается. На 17.13 пожарным удалось локализовать возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.

В 17.56 был снят ранг пожара 1 БИС и присвоен №1. Пострадавших на пожаре нет. На месте тушения работают 24 человека и 7 пожарных машин.