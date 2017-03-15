В Калининграде горит строящееся на заводе "Янтарь" судно (фото)

В среду, 15 марта, в Калининграде начался пожар на Прибалтийском судостроительном заводе “Янтарь”. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:15. На носовой части строящегося судна загорелись резиновые изделия. Спустя десять минут объявили повышенный ранг пожара 1 БИС.

“Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства пожарных расчетов пожарно-спасательных частей ПСЧ-7, ПСЧ-1, ПСЧ-5, СПСЧ в составе 24 человек и 7 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по Калининградской области”, — говорится в сообщении ведомства.