УМВД проводит проверку по факту возгорания "Митсубиши" на ул. Гайдара
В Калининграде полиция проводит проверку по факту возгорания "Митсубиши" на ул. Гайдара. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
По данным ведомства, автомобиль принадлежит 43-летней жительнице города. В нём выгорел моторный отсек и салон. Ущерб от пожара оценили в 500 тысяч рублей.
Машина загорелась в 22:50 14 марта
во дворе одного из домов на ул. Гайдара. По словам свидетелей, в ней было разбито окно. В полиции эту информацию пока не подтверждают. Кроме "Митсубиши", пострадала "Тойота", стоявшая рядом.
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