УМВД проводит проверку по факту возгорания "Митсубиши" на ул. Гайдара

В Калининграде полиция проводит проверку по факту возгорания "Митсубиши" на ул. Гайдара. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.



По данным ведомства, автомобиль принадлежит 43-летней жительнице города. В нём выгорел моторный отсек и салон. Ущерб от пожара оценили в 500 тысяч рублей.