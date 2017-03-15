На ул. Гайдара ночью горели "Митсубиши" и "Тойота" (видео)

Во вторник, 14 марта, в Калининграде на ул. Гайдара горели машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в автомобиле "Митсубиши" выгорел салон, были повреждены лобовое и боковые стекла. У рядом стоящей "Тойоты Королла" повреждены дверные арки и боковое зеркало.

На тушении пламени работали 12 человек, использовались две единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.