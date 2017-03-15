СК: мужчина, найденный на территории форта №3, погиб около четырёх дней назад

Мужчина, тело которого нашли на территории форта №3, погиб за 3–4 дня до момента обнаружения. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.



Личность погибшего пока не установили. В его смерти усматриваются признаки суицида. В ведомстве проводят доследственную проверку.