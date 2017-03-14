Во рву возле форта №3 нашли мертвого мужчину
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 14 марта, на территории форта №3 по ул. Невского обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Три девушки, решившие прогуляться возле фортификационного сооружения, заметили мужчину, лежавшего на дне рва. Когда они подошли поближе, стало ясно, что человек мертв: он не дышал и не подавал других признаков жизни. На шее у мужчины была затянута петля из верёвки.
В настоящий момент на месте работают сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются причины смерти мужчины.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.