Во рву возле форта №3 нашли мертвого мужчину

Во вторник, 14 марта, на территории форта №3 по ул. Невского обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Три девушки, решившие прогуляться возле фортификационного сооружения, заметили мужчину, лежавшего на дне рва. Когда они подошли поближе, стало ясно, что человек мертв: он не дышал и не подавал других признаков жизни. На шее у мужчины была затянута петля из верёвки.

В настоящий момент на месте работают сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются причины смерти мужчины.