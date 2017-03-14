Мужчину, распылившего газ в “Табаско”, приговорили к пяти суткам ареста
Кадр с камер видеонаблюдения
В Калининграде местного жителя, распылившего газ в кафе “Табаско”, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.
На слушании подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что был пьян. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (“Мелкое хулиганство”). В качестве наказания мужчине назначили пять суток ареста. К смягчающим обстоятельствам отнесли признание вины.
В ночь на 24 февраля двое мужчин зашли в кафе “Табаско” на площади Победы. Один из них распылил
в помещении заведения газовый баллончик, а затем оба выбежали на улицу. В это время в зале находились более 200 человек. Некоторым посетителям стало плохо. Полиция проводила проверку
по факту случившегося.
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