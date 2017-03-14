Мужчину, распылившего газ в “Табаско”, приговорили к пяти суткам ареста

В Калининграде местного жителя, распылившего газ в кафе “Табаско”, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.

На слушании подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что был пьян. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (“Мелкое хулиганство”). В качестве наказания мужчине назначили пять суток ареста. К смягчающим обстоятельствам отнесли признание вины.