В Калининграде двое неизвестных распылили газ из баллончика в ресторане "Табаско" (фото, видео)
Кадр с камер видеонаблюдения
В Калининграде неизвестные устроили газовую атаку в одном из ресторанов города. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации заведения.
Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 февраля в ресторане "Табаско". Двое неизвестных мужчин распылили в помещении газовый баллончик, а затем выбежали на улицу.
"Один из посетителей попытался догнать одного из мужчин, – рассказали в администрации ресторана. – Сделать ему этого не удалось, а вернулся он уже весь в крови".
В помещении во время инцидента находилось более 200 человек. На видео с камер наблюдения видно, как сразу после атаки толпа посетителей выбегает из ресторана по леснице на улицу. Сообщается, что нескольким из них стало плохо.
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