В Калининграде
В Калининграде
+9 °C
днем
+2 °C
ночью
28 февраля 2017 г. 22:41
72 845 пользователей
за 24 часа на сайте
58.28 +0.23
Курс ММВБ на 28 февраля 2017, 22:00
61.75 +0.29
Курс ММВБ на 28 февраля 2017, 22:00
14.22 -0.02
Курс ЦБ на 01 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Полиция проводит проверку по факту распыления газа в калининградском ресторане

21:32
  1174 1
  • Кадр с камер видеонаблюдения
Кадр с камер видеонаблюдения
Калининградская полиция проводит проверку по факту инцидента с газовым баллончиком в ресторане "Табаско". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
 
Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 февраля. Двое посетителей заведения распылили в помещении газовый баллончик и скрылись. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как из ресторана выбежала толпа людей. По информации администрации "Табаско", некоторым из них стало плохо.
 
В настоящий момент отделением полиции №3 проводится проверка по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности двух неизвестных мужчин, распыливших газ. Все. кто может обладать какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 552-202 и 552-203.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Викуся Попова
Викуся Попова #
21:39
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Подделка за 6 млн: по вине недобросовестных поставщиков в калининградской больнице два года не работает томограф
18:46
  2051 2
Подделка за 6 млн: по вине недобросовестных поставщиков в калининградской больнице два года не работает томограф
Директора фестиваля "Янтарный пляж" Вадима Александрова признали виновным в мошенничестве
Фото горячей новости
16:32
  3838 0  
В продаже появились авиабилеты из Калининграда в Санкт-Петербург за 2 750 рублей
Фото горячей новости
12:44
  7572 0
Гимназия РПЦ: Калининградские родители называют православную школу более безопасным учреждением
Фото горячей новости
12:40
  3232
Врач скорой помощи в Калининграде зарабатывает 70 тыс. рублей
Фото горячей новости
12:24
  6731 0

Лента новостей

Картинка
"Известия": Калининград попал в туристический российский топ благодаря янтарю и курортам
22:35
  47 0
Картинка
В Калининграде на стройплощадке нашли останки 50 человек
22:14
  1327 0
Картинка
Германия поможет открыть в Прибалтике радио и телеканалы для борьбы с "российской дезинформацией"
21:59
  204 0
Картинка
Полиция проводит проверку по факту распыления газа в калининградском ресторане
21:32
  1174 1

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  2194 0
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  909 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo