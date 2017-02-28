Полиция проводит проверку по факту распыления газа в калининградском ресторане

Калининградская полиция проводит проверку по факту инцидента с газовым баллончиком в ресторане "Табаско". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 февраля. Двое посетителей заведения распылили в помещении газовый баллончик и скрылись. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как из ресторана выбежала толпа людей. По информации администрации "Табаско", некоторым из них стало плохо.

В настоящий момент отделением полиции №3 проводится проверка по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности двух неизвестных мужчин, распыливших газ. Все. кто может обладать какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 552-202 и 552-203.