В Калининграде
В Калининграде
+7 °C
днем
-2 °C
ночью
14 марта 2017 г. 11:45
64 986 пользователей
за 24 часа на сайте
59.01 +0.24
Курс ММВБ на 14 марта 2017, 11:00
62.8 +0.12
Курс ММВБ на 14 марта 2017, 11:00
14.55 -0.02
Курс ЦБ на 14 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В отношении главврача тубдиспансера в Калининграде возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий

11:22
  573 0
  • Евгений Туркин. Фото: Александр Подгорчук
Евгений Туркин. Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили уголовные дела в отношении главного врача ГБУЗ "Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области" Евгения Туркина и и.о. директора компании "Региональное управление заказчика капитального строительства" Сергея Черномазова. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В результате проверки прокуратуры центрального района Калининграда было установлено, что при строительстве нового корпуса больницы и реконструкции имеющегося заказчик и подрядчик заключили с подрядной организацией три договора на выполнение работ. Расчёты, согласно документам, должны были осуществляться в размере их фактической стоимости.

Несмотря на это, руководители заказчика-застройщика и застройщика заключили с подрядчиком дополнительное соглашение и перечислили аванс в размере порядка 21,5 млн рублей.

После этого из-за некачественно выполненных работ и невыполнения сроков с подрядчиком расторгли контракт. "Таким образом, в результате действий должностных лиц застройщика и заказчика-застройщика незаконно были потрачены средства федерального бюджета, выделенные на реализацию целевой программы", — сообщили в прокуратуре.

Незавершение работ в установленный срок привело к неисполнению Калининградской областью обязательств по контракту о субсидировании из федерального бюджета. В результате регион должен вернуть деньги в казну с учётом штрафных санкций. Всего необходимо выплатить 31 млн рублей. Финансирование региона будет сокращено на указанную сумму.

В отношении Сергея Черномазова и Евгения Туркина возбудили уголовные дела за превышение полномочий. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области. С ГБУЗ "Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области" после вмешательства ведомства в судебном порядке взыскали сумму аванса, который был необоснованно перечислен на выполнение работ по строительству и реконструкции корпусов.
 
В сентябре 2016 года врио губернатора Антон Алиханов сообщал, что к 1 сентября ФЦП развития области выполнена всего на треть.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Кирпичи" и камни: в Калининграде жители одного из дворов объявили войну водителям, объезжающим пробки
13 марта 201718:00
  12116 22
"Кирпичи" и камни: в Калининграде жители одного из дворов объявили войну водителям, объезжающим пробки
Игорь Маковский: Энергетики создают условия для привлечения инвестиций в регион
Фото горячей новости
09:40
  1389
СМИ: самолёт Ту-154, разбившийся над Чёрным морем, сел на воду под контролем пилота
Фото горячей новости
07:16
  5391 2
Калининград перед выбором: достраивать объекты к ЧМ-2018 или строить онкоцентр
Фото горячей новости
13 марта 201718:26
  4551 11
От нейрона к миллиону: в Калининграде начинают готовить уникальных профессионалов
Фото горячей новости
13 марта 201718:25
  1782

Лента новостей

Картинка
Суд признал "ЦентрОбувь" банкротом
11:25
  272 0
Картинка
Как избежать обострений при гастрите и язве: интервью, проливающее свет на многие вопросы
11:23
  284
Картинка
В отношении главврача тубдиспансера в Калининграде возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий
11:22
  573 0
Картинка
Как купить входную дверь со скидкой, когда акция уже закончилась?
11:05
  564

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  6126 3
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  2272 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo