В отношении главврача тубдиспансера в Калининграде возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий

В Калининграде возбудили уголовные дела в отношении главного врача ГБУЗ "Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области" Евгения Туркина и и.о. директора компании "Региональное управление заказчика капитального строительства" Сергея Черномазова. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.



В результате проверки прокуратуры центрального района Калининграда было установлено, что при строительстве нового корпуса больницы и реконструкции имеющегося заказчик и подрядчик заключили с подрядной организацией три договора на выполнение работ. Расчёты, согласно документам, должны были осуществляться в размере их фактической стоимости.



Несмотря на это, руководители заказчика-застройщика и застройщика заключили с подрядчиком дополнительное соглашение и перечислили аванс в размере порядка 21,5 млн рублей.



После этого из-за некачественно выполненных работ и невыполнения сроков с подрядчиком расторгли контракт. "Таким образом, в результате действий должностных лиц застройщика и заказчика-застройщика незаконно были потрачены средства федерального бюджета, выделенные на реализацию целевой программы", — сообщили в прокуратуре.



Незавершение работ в установленный срок привело к неисполнению Калининградской областью обязательств по контракту о субсидировании из федерального бюджета. В результате регион должен вернуть деньги в казну с учётом штрафных санкций. Всего необходимо выплатить 31 млн рублей. Финансирование региона будет сокращено на указанную сумму.



В отношении Сергея Черномазова и Евгения Туркина возбудили уголовные дела за превышение полномочий. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области. С ГБУЗ "Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области" после вмешательства ведомства в судебном порядке взыскали сумму аванса, который был необоснованно перечислен на выполнение работ по строительству и реконструкции корпусов.