Полиция объявила в розыск водителя, который сбил на ул. Горького ребёнка и уехал

Госавтоинспекция Калининграда объявила в розыск водителя, который сбил на ул. Горького 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около дома №197. Школьница получила множественные травмы. В результате аварии её пришлось госпитализировать. По словам очевидцев, ребёнок переходил дорогу по "зебре".

"За наезд на девочку разыскивается автомобиль серебристого цвета с цифрами государственного регистрационного знака "251". Если вам что-либо известно о личности скрывшегося водителя либо вы обладаете другой значимой информацией о ДТП, просьба сообщить об этом в Госавтоинспекцию города Калининграда по телефонам: 8 (4012) 552-526 (группа розыска), 552-512 (дежурная часть)", — говорится в сообщении пресс-службы.