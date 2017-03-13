На ул. Горького "Опель" сбил 13-летнюю девочку на переходе, водитель скрылся
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В пятницу, 10 марта, на ул. Горького в Калининграде сбили 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 20:00. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемой "зебре". В это время на неё наехал "Опель". Школьница получила травмы. Несмотря на это, водитель скрылся. Сейчас автомобиль объявили в розыск.
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