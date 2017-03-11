Под Балтийском фура съехала в кювет и перевернулась (фото, видео)

Под Балтийском в субботу, 11 марта, фура съехала в кювет и перевернулась. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы аварии.

ДТП произошло днём на трассе между Приморском и Кострово. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД по Калининградской области, водитель большегруза не справился с управлением.

В результате аварии никто не пострадал. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах происшествия.