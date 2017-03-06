Под Светлогорском самосвал перевернулся в кювет на скользкой дороге (фото)
Под Светлогорском в понедельник, 6 марта, большегруз опрокинулся с дороги в кювет. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Машина не удержалась на скользкой дороге. Из-за мокрого снега на трассах образовались колеи.
Напомним, что из-за снегопада Калининград вечером в понедельник, 6 марта, встал в пробках. Нереальная пробка образовалась из-за ДТП на проспекте Калинина на выезде с эстакады. Почти не было движения на улицах Гайдара и Краснокаменной. На Емельянова на Берлинском мосту в ДТП попала скорая.
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