Под Светлогорском самосвал перевернулся в кювет на скользкой дороге (фото)

Под Светлогорском в понедельник, 6 марта, большегруз опрокинулся с дороги в кювет. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Машина не удержалась на скользкой дороге. Из-за мокрого снега на трассах образовались колеи.

Напомним, что из-за снегопада Калининград вечером в понедельник, 6 марта, встал в пробках. Нереальная пробка образовалась из-за ДТП на проспекте Калинина на выезде с эстакады. Почти не было движения на улицах Гайдара и Краснокаменной. На Емельянова на Берлинском мосту в ДТП попала скорая.