Храброво восстановил работу в штатном режиме
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В пятницу, 10 марта, Храброво восстановил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Погодные условия в области улучшились к 11:00. Задержанные рейсы из Минска, Санкт-Петербурга и Москвы прибыли. В белорусскую столицу самолёт уже отправился. Обратные рейсы в российские города должны взлететь в ближайшее время.
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