В пятницу, 10 марта, Храброво восстановил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Погодные условия в области улучшились к 11:00. Задержанные рейсы из Минска, Санкт-Петербурга и Москвы прибыли. В белорусскую столицу самолёт уже отправился. Обратные рейсы в российские города должны взлететь в ближайшее время.