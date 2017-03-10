В Храброво задержаны рейсы из Москвы, Петербурга и обратно (расписание)
В пятницу, 10 марта, в Храброво произошли изменения в расписании полётов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Задерживаются борты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в обратном направлении. Прибытие рейса SU 1000 из столичного Шереметьево откладывается до 11:00. Вылет обратного рейса SU 1001 — до 11:50. Самолёт SU/FV 6323 из Санкт-Петербурга задерживается до 10:15. Отправление рейса SU/FV 6324 в обратном направлении запланировано до 11:15.
Изменения связаны с неблагоприятными погодными условиями. На взлётно-посадочной полосе плохая видимость из-за тумана. Поэтому посадка самолётов может быть затруднена.
"По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается к 11:00. Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону +7 (4012) 610-610", — говорится в сообщении пресс-службы.
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