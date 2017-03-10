В Советске ночью выгорел микроавтобус "Фиат Дукато"

В пятницу, 10 марта, в Советске сгорел микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, у "Фиат Дукато" был повреждён моторный отсек и салон. На тушении пламени работали семь человек, использовались две единицы техники. Никто из людей в результате ЧП не пострадал.