На ул. Гагарина потушили три горевшие иномарки

В четверг, 9 марта, в Калининграде горели три автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, вечером на ул. Гагарина огнём был повреждён автомобиль "Мерседес МЛ". С него пламя перекинулось на "Лексус" и "Хендай Солярис".

На тушении огня работали пять человек, была задействована одна единица техники. Пострадавших нет.