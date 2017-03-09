"Споткнулся о тапочки": в СК отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти задержанного в отделе полиции
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В региональном управлении СК отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти задержанного в отделе полиции Ленинградского района. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.
В результате служебной проверки следователи установили, что гибель мужчины не носила насильственного характера. На записи с видеокамеры, установленной в отделе полиции, отчётливо видно, что задержанный упал самостоятельно и скончался.
Также Клопс.Ru стали известны подробности случившегося. По данным источника в правоохранительных органах региона, 38-летний погибший был пациентом областной инфекционной больницы. Туда он поступил с несколькими заболеваниями, вызванными ВИЧ. Мужчина самовольно покинул палату лечебницы. В полицию об этом сообщила сотрудница медучреждения. Около 10 вечера в тот же день пропавшего обнаружили на ул. Невского и доставили в отдел полиции на ул. Галковского.
Полицейские не смогли сразу отвезти задержанного в больницу, так как в отделение поступило сообщение о квартирной краже. После допроса он сел в кресло в вестибюле. Примерно через час мужчина встал, сделал несколько шагов, споткнулся о свои тапочки и упал на спину, ударившись головой об пол. Некоторое время пострадавший лежал на полу, не двигаясь и громко вдыхая воздух. На оклики он не реагировал, поэтому сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Медики приехали на место через восемь минут и констатировали смерть в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.