"Споткнулся о тапочки": в СК отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти задержанного в отделе полиции

В региональном управлении СК отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти задержанного в отделе полиции Ленинградского района. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.

В результате служебной проверки следователи установили, что гибель мужчины не носила насильственного характера. На записи с видеокамеры, установленной в отделе полиции, отчётливо видно, что задержанный упал самостоятельно и скончался.

Также Клопс.Ru стали известны подробности случившегося. По данным источника в правоохранительных органах региона, 38-летний погибший был пациентом областной инфекционной больницы. Туда он поступил с несколькими заболеваниями, вызванными ВИЧ. Мужчина самовольно покинул палату лечебницы. В полицию об этом сообщила сотрудница медучреждения. Около 10 вечера в тот же день пропавшего обнаружили на ул. Невского и доставили в отдел полиции на ул. Галковского.