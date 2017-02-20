В отделе полиции Ленинградского района Калининграда скончался задержанный

В ночь с субботы на воскресенье в Ленинградском отделе полиции УМВД России по городу Калининграду, на ул. Галковского, 2, скончался 38-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



И. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Наталья Гацко подтвердила данную информацию. Она рассказала, что на место происшествия выезжал следователь.

Незадолго до происшествия в отдел полиции поступило сообщение из наркологического диспансера Калининградской области о том, что из клиники сбежал пациент. Мужчину задержали сотрудники полиции, доставили в отдел и усадили в фойе. Вскоре задержанному стало плохо, он упал и ударился головой. Обстоятельства задержания этого человека нам пока не известны: материал в СК ещё не поступил, — сказала Гацко.

По словам представителя СК, по факту смерти мужчины в отделе полиции проводится проверка. Видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. На руках погибшего имеются следы инъекций. Назначено судебно-медицинское исследование тела, в ходе проведения доследственной проверки будет дана оценка действиям сотрудников полиции.