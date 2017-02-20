Мужчина, умерший в отделе полиции Калининграда, не был пациентом наркологического диспансера

38-летний мужчина, который в ночь на воскресенье скончался в отделе полиции Ленинградского района, не сбегал из областного наркодиспансера. Об этом редакции сообщил главный врач медучреждения Юрий Скалин.



"Мужчина, о котором идёт речь, не проходил лечение в нашей больнице, — сообщил редакции главный врач. — Кроме того, у нас пациенты проходят добровольное лечение, поэтому самовольный уход из нашего учреждения нельзя называть побегом. Термин "побег" может быть использован в том случае, если человек проходит принудительное лечение по решению суда".