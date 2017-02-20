Мужчина, умерший в отделе полиции Калининграда, не был пациентом наркологического диспансера
38-летний мужчина, который в ночь на воскресенье скончался в отделе полиции Ленинградского района, не сбегал из областного наркодиспансера. Об этом редакции сообщил главный врач медучреждения Юрий Скалин.
"Мужчина, о котором идёт речь, не проходил лечение в нашей больнице, — сообщил редакции главный врач. — Кроме того, у нас пациенты проходят добровольное лечение, поэтому самовольный уход из нашего учреждения нельзя называть побегом. Термин "побег" может быть использован в том случае, если человек проходит принудительное лечение по решению суда".
В понедельник, 20 февраля, в УМВД по Калининградской области сообщили
, что в отделе полиции Ленинградского района (по ул. Галковского, 2) скончался наркоман, который якобы сбежал из областного наркодиспансера. По информации правоохранителей, мужчину доставили в отдел для установления личности, там ему стало плохо, он упал, ударился головой и скончался.
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