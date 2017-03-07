В телах мёртвых телят, найденных на Большой Окружной, не нашли опасных инфекций

Ветеринары не нашли опасных инфекций, исследовав тела мёртвых телят с Большой Окружной

Предварительный анализ тел убитых телят, найденных в районе Большой Окружной дороги, не показал наличия опасных инфекционных заболеваний. Об этом Клопс.Ru рассказал главный ветеринарный врач Гурьевской ветеринарной станции Руслан Кузнецов во вторник, 7 марта.



"По особо опасным инфекциям ответ предварительно отрицательный. Окончательный результат будет готов через десять дней. Утром на место поехал манипулятор, чтобы убрать мёртвые тела телят, и мои специалисты также выдвигаются для проведения дезинфекции, — сообщил Кузнецов. — Будем работать совместно с полицией — попробуем найти виновника. Кое-какие мысли уже есть".