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В телах мёртвых телят, найденных на Большой Окружной, не нашли опасных инфекций

Автор: Владимир Аксёнов
10:24
  354 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Ветеринары не нашли опасных инфекций, исследовав тела мёртвых телят с Большой Окружной
Предварительный анализ тел убитых телят, найденных в районе Большой Окружной дороги, не показал наличия опасных инфекционных заболеваний. Об этом Клопс.Ru рассказал главный ветеринарный врач Гурьевской ветеринарной станции Руслан Кузнецов во вторник, 7 марта.

"По особо опасным инфекциям ответ предварительно отрицательный. Окончательный результат будет готов через десять дней. Утром на место поехал манипулятор, чтобы убрать мёртвые тела телят, и мои специалисты также выдвигаются для проведения дезинфекции, — сообщил Кузнецов. — Будем работать совместно с полицией — попробуем найти виновника. Кое-какие мысли уже есть".
 
Напомним, что более десятка мёртвых телят было обнаружено 6 марта в районе Большой Окружной дороги. При этом детёныши убиты людьми, а не другими животными. У некоторых из них перерезано горло, у других голова вовсе отрезана. Ещё у нескольких особей вспороты животы и вынуты внутренности.
 
Специалисты Гурьевской ветеринарной станции, прибыв на место, взяли пробы тканей. Сразу определить владельца животных не удалось: телята не были помечены бирками. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. За такие действия предусматривается административное наказание. Для физических лиц штраф составляет от четырёх до пяти тысяч рублей, для юридических — 500–700 тыс. рублей.
 

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