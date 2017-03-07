В телах мёртвых телят, найденных на Большой Окружной, не нашли опасных инфекций

Ветеринары не нашли опасных инфекций, исследовав тела мёртвых телят с Большой Окружной
Предварительный анализ тел убитых телят, найденных в районе Большой Окружной дороги, не показал наличия опасных инфекционных заболеваний. Об этом Клопс.Ru рассказал главный ветеринарный врач Гурьевской ветеринарной станции Руслан Кузнецов во вторник, 7 марта.
"По особо опасным инфекциям ответ предварительно отрицательный. Окончательный результат будет готов через десять дней. Утром на место поехал манипулятор, чтобы убрать мёртвые тела телят, и мои специалисты также выдвигаются для проведения дезинфекции, — сообщил Кузнецов. — Будем работать совместно с полицией — попробуем найти виновника. Кое-какие мысли уже есть".
Напомним, что более десятка мёртвых телят было обнаружено
6 марта в районе Большой Окружной дороги. При этом детёныши убиты людьми, а не другими животными. У некоторых из них перерезано горло, у других голова вовсе отрезана. Ещё у нескольких особей вспороты животы и вынуты внутренности.
Специалисты Гурьевской ветеринарной станции, прибыв на место, взяли пробы тканей
. Сразу определить владельца животных не удалось: телята не были помечены бирками. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора
, утилизации и уничтожения биологических отходов. За такие действия предусматривается административное наказание. Для физических лиц штраф составляет от четырёх до пяти тысяч рублей, для юридических — 500–700 тыс. рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.