Сотрудницу ФСБ, сбившую девочку на ул. Кошевого, приговорили к двум годами колонии

В Калининграде осудили 26-летнюю женщину, которая в ноябре 2016 года насмерть сбила 4-летнюю девочку на ул. Кошевого. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Клопс.Ru Виктория Мокрецова.
Калининградку приговорили к двум годам и четырём месяцам колонии-поселения. При этом наказание отсрочили до тех пор, пока её малолетней дочери не исполнится 14 лет. Также женщину на два года лишили прав.
Фигурантку дела признали виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). При вынесении приговора суд учёл, что она раскаялась и способствовала раскрытию преступления. Ранее Клопс.Ru писал о том
, что подсудимая имеет на содержании малолетнего ребёнка и несколько лет назад у неё погиб в аварии муж.
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