Сотрудницу ФСБ, сбившую девочку на ул. Кошевого, приговорили к двум годами колонии

В Калининграде осудили 26-летнюю женщину, которая в ноябре 2016 года насмерть сбила 4-летнюю девочку на ул. Кошевого. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Клопс.Ru Виктория Мокрецова.

Калининградку приговорили к двум годам и четырём месяцам колонии-поселения. При этом наказание отсрочили до тех пор, пока её малолетней дочери не исполнится 14 лет. Также женщину на два года лишили прав.