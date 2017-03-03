"Это останется со мной до конца": в Калининграде судят сотрудницу ФСБ, сбившую ребёнка на ул. Кошевого

В пятницу, 3 марта, в калининградском военном гарнизонном суде прошло последнее перед вынесением приговора слушание по делу. Клопс.Ru побывал на заседании.

3 года колонии-поселения

Обвиняемая приходит в здание суда заранее, в сопровождении своих родственников — женщины средних лет и молодого мужчины. Это худая девушка с длинными тёмными волосами. Она одета в чёрное, не выпускает из рук бумажный платок и то и дело вытирает им слёзы с лица. Голову и глаза почти не поднимает.

На стороне пострадавших — отец четырёхлетней девочки, погибшей под колёсами автомобиля подсудимой. Молодой мужчина сидит рядом с прокурором. Он молчит и тоже смотрит в пол. Судья объявляет стадию прений. Слово берёт обвинитель и просит для подсудимой три года колонии-поселения. Он учитывает наличие у подсудимой малолетнего ребёнка — шестилетней дочери, признание вины, отсутствие судимости и сотрудничество со следствием.

"Прошу отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребёнком подсудимой 14-летнего возраста. А также лишить её права управления транспортным средством на три года", — заявляет прокурор.

Затем слово переходит к отцу погибшей. "А что сказать?" — сначала недоумевает он, а после утверждает, что аварии можно было избежать, если бы водитель не отвлеклась на телефон.

Человек совершил грубейшее нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти нашего ребёнка. Она могла всё это предотвратить, но почему-то этого не сделала. У неё были свои интересы, разговоры по телефону и прочее. Должна быть совесть какая-то. То, что мы потеряли ребёнка, никак не восполнить. В дальнейшем отпечаток на всю жизнь.

Роковое стечение обстоятельств

Затем в зале выступает представитель пострадавшего. Он говорит о том, что суд выполняет функцию не только наказания, но и воспитания. Юрист обращается к подсудимой и выражает надежду, что это станет для неё уроком на всю жизнь. А потом бьёт по больному: напоминает, что в автокатастрофе девушка потеряла мужа.

Надеюсь, что вы пересмотрите своё отношение к дорожному движению. Один раз судьба наказала — вы потеряли человека. Второй раз — вы грубо нарушаете правила дорожного движения. Вы, управляя автомобилем, разговариваете по телефону. Нет большего горя на свете, чем потерять малолетнего ребёнка.

В свою очередь адвокат подсудимой заявляет, что трагедия произошла из-за "рокового стечения обстоятельств" и просит для своей подопечной условного наказания. По его словам, в тот вечер девушка не заметила ребёнка на пешеходном переходе.

Никто не оспаривает вину, с первого допроса мы признались в том, что она (подсудимая — прим. ред.) совершила это преступление. Но причина этого не только в неосмотрительности. В тот день были очень тяжёлые погодные условия. Ребёнок сливался с асфальтом, был дождь, слабое освещение. Сейчас бог взывает к всепрощению. У моей подзащитной муж погиб в аварии. Это чудовищное стечение обстоятельств. Она осталась одна с малолетним ребёнком, а через некоторое время совершила это преступление.

"Это останется со мной до конца"

Затем последнее слово произносит подсудимая. Она говорит очень тихо, речь всё время прерывается из-за всхлипов. Глаз девушка по-прежнему не поднимает.

Я приношу искренние соболезнования. Я понимаю, что такое ребёнок, как трудно его воспитывать. Я признаю свою вину в том, что я не видела девочку, и очень сожалею о том, что так получилось. Я готова понести наказание. Готова помочь, как только смогу, семье. Всё это останется со мной до конца.

После этих слов судья объявляет слушание оконченным. Оглашение приговора он назначает на понедельник, 6 марта.