В Калининграде прошла акция "Сложности перехода" при участии сотрудников ГИБДД и детей (фото)
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
6
фото
2 марта, в четверг, в Калининграде прошла акция "Сложности перехода" при участии сотрудников ГИБДД и детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Мероприятие началось в 17:00 на пешеходном переходе через улицу Черняховского. Речь идёт о "зебре" на пересечении с ул. Сергеева, возле универмага "Семья". В акции приняли участие калининградские школьники. Дети держали в руках плакаты.
"Цель — привлечь внимание водителей к соблюдению осторожности и скоростного режима возле переходов, а пеших участников движения — к использованию на одежде световозвращателей в тёмное время суток", — пояснили в ведомстве.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.