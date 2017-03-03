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В Калининграде прошла акция "Сложности перехода" при участии сотрудников ГИБДД и детей (фото)

13:39
  1026 1
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
6 фото
2 марта, в четверг, в Калининграде прошла акция "Сложности перехода" при участии сотрудников ГИБДД и детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мероприятие началось в 17:00 на пешеходном переходе через улицу Черняховского. Речь идёт о "зебре" на пересечении с ул. Сергеева, возле универмага "Семья". В акции приняли участие калининградские школьники. Дети держали в руках плакаты.
 
"Цель — привлечь внимание водителей к соблюдению осторожности и скоростного режима возле переходов, а пеших участников движения — к использованию на одежде световозвращателей в тёмное время суток", — пояснили в ведомстве.
 
9 ноября сотрудники ГИБДД и воспитанники одного из детских садов провели похожую акцию на ул. Судостроительной. Тогда она была посвящена гибели 4-летней девочки, сбитой на "зебре" в начале месяца.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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AlexandrKrotov
AlexandrKrotov #
14:37
перед этой зеброй нужно запретить парковку автомобилей. 15 метров будет достаточно для того, что бы было видно маленького школьника.
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