В Калининграде прошла акция "Сложности перехода" при участии сотрудников ГИБДД и детей (фото)

2 марта, в четверг, в Калининграде прошла акция "Сложности перехода" при участии сотрудников ГИБДД и детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Мероприятие началось в 17:00 на пешеходном переходе через улицу Черняховского. Речь идёт о "зебре" на пересечении с ул. Сергеева, возле универмага "Семья". В акции приняли участие калининградские школьники. Дети держали в руках плакаты.

"Цель — привлечь внимание водителей к соблюдению осторожности и скоростного режима возле переходов, а пеших участников движения — к использованию на одежде световозвращателей в тёмное время суток", — пояснили в ведомстве.