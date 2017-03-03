В четверг на дорогах Калининградской области сбили мужчину, женщину и ребёнка

В четверг, 2 марта, в Калининградской области сбили троих человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Около 18:10 на ул. Шаманова в Пионерском "Ниссан" наехал на 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой "зебре". В результате ДТП пострадавшей понадобилась госпитализация.



В 23:30 на ул. Батальной в Калининграде при таких же обстоятельствах под колёса "Мицубиси" попал 59-летний мужчина. Он отделался ранениями.