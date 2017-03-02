В Калининграде сбили 13-летнюю школьницу, переходившую дорогу не по "зебре"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В четверг, 2 марта, в Калининграде сбили 13-летнюю школьницу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 8:30 на проспекте Победы в районе дома №1а. По предварительной информации, девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода. В это время на неё наехал "Рено". Водитель отвёз ребёнка в больницу.
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