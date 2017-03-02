Подробности пожара в Гурьевске: задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионерки и её дочери
Дом, в котором произошёл пожар. Скриншот сервиса "Google Карты"
В Гурьевске задержали 35-летнего местного жителя, который причастен к гибели 75-летней женщины и покушении на убийство её 34-летней дочери. Об этом сообщает СУ СКР по Калининградской области.
Тела обеих женщины были найдены в квартире многоэтажного дома на ул.Заречной при тушении пожара. Пенсионерка была уже мертва, её дочь находилась в бессознательном состоянии. Следователи, прибывшие на место происшествия, установили, что пожилую женщину убили. Её дочь с открытой черепно-мозговой травмой находится в больнице.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилась причастность к преступлению жителя соседнего дома. В числе прочих будет проверена версия о сокрытии следов преступления путём поджога. Сейчас мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.
Напомним, что возгорание в пятиэтажке началось в 1.30 ночи. Одна женщина скончалась до приезда медиков
. Другую доставили в ЦГКБ. По предварительным данным, у неё диагностировали ожоги 2-й и 3-й степени примерно 35% тела.
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