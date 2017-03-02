Подробности пожара в Гурьевске: задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионерки и её дочери

В Гурьевске задержали 35-летнего местного жителя, который причастен к гибели 75-летней женщины и покушении на убийство её 34-летней дочери. Об этом сообщает СУ СКР по Калининградской области.

Тела обеих женщины были найдены в квартире многоэтажного дома на ул.Заречной при тушении пожара. Пенсионерка была уже мертва, её дочь находилась в бессознательном состоянии. Следователи, прибывшие на место происшествия, установили, что пожилую женщину убили. Её дочь с открытой черепно-мозговой травмой находится в больнице.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилась причастность к преступлению жителя соседнего дома. В числе прочих будет проверена версия о сокрытии следов преступления путём поджога. Сейчас мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.