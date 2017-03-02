Источник: в Гурьевске произошёл пожар в пятиэтажном доме, погибла женщина

В ночь на четверг, 2 марта, на ул. Заречной в Гурьевске произошёл пожар на пятом этаже многоквартирного дома. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Возгорание началось около 1:30. По данным собеседника издания, погибла женщина. Она скончалась до приезда медиков. Ещё одну доставили в ЦГКБ. По предварительным данным, у неё диагностировали ожоги 2-й и 3-й степени примерно 35% тела. Пострадавшей около 35 лет. Она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.



Обе женщины находились в одной квартире. Именно там был источник возгорания. На месте работают криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.