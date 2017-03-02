Россиянин продал литовскому бизнесмену за 23 тыс. евро пластмассу вместо янтаря

В Литве задержан россиянин, который продал местному бизнесмену за 23 тыс. евро пластмассовую подделку вместо янтаря. Об этом сообщает Вaltnews.lt.

Подделку бизнесмен разглядел не сразу, но, когда понял, что его обвели вокруг пальца, обратился в полицию.

Экспертиза показала, что "янтарь" на самом деле оказался изделием из эпоксидной смолы. Россиянин задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы.