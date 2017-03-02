Россиянин продал литовскому бизнесмену за 23 тыс. евро пластмассу вместо янтаря
В Литве задержан россиянин, который продал местному бизнесмену за 23 тыс. евро пластмассовую подделку вместо янтаря. Об этом сообщает
Вaltnews.lt.
Подделку бизнесмен разглядел не сразу, но, когда понял, что его обвели вокруг пальца, обратился в полицию.
Экспертиза показала, что "янтарь" на самом деле оказался изделием из эпоксидной смолы. Россиянин задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
А между тем в Калининградской области под Янтарным нашли гигантский самородок янтаря
. Самородок нашли сотрудники Янтарного комбината при разработке Пальмникенского месторождения. Вес самородка — 2 кг 360 г.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.